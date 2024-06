Tennis, la Mattone in semifinale a Viserba

Da sabato si gioca sui campi del Tc Viserba la tappa del circuito Emilia Romagna Junior Tour Under 10-12-14, maschile e femminile. Under 10 maschile, 1° turno: Mattia Gaggi-Leonardo Oligeri 4-6, 6-2, 10-4. Secondo turno: Nicolò Pazzaglini-Michele Cortesi 6-1, 6-0, Matteo Silvani-Amedeo Chietera 6-1, 6-0, Mattia Sena-Marco Boschetti 6-2, 6-2. Under 10 femminile, quarti: Emma Mattone-Matilde Ortolani 6-1, 6-2. Under 12 femminile, terzo turno: Chiara Lugaresi-Nema Dione 7-5, 6-3. Under 12 maschile, terzo turno: Giacomo Terenzi-Filippo Dascalu 6-3, 2-0 e ritiro, Edoardo Casadei-Nicolò Orazi 6-1, 6-4, Gianluca Mezzapesa Valdinoci-Cesare Manieri 7-5, 6-4, Mattia Scarpellini-Gianmaria Chietera 6-3, 6-3.

Under 14 maschile, secondo turno: Adam Aluigi El Attar-Federico Sanchi 6-1, 6-1, Alberto Biasini-Edoardo Giuseppe Sabato 6-1, 6-1, Zeno Zani-Vittorio Patrigniano 6-4, 7-5, : Alessandro Guzinschi-Giorgio Feruzzi 6-3, 6-3, Gianmaria Sarti-Jacopo Casali 6-3, 7-6, Pietro Fabbri (4.4)-Alessandro Mainardi (4.3) 6-3, 6-3, Giulio Colangeli-Giorgio Narducci 6-3, 6-2, Adam Aluigi El Attar-Flavio Aluigi 5-7, 6-2. Under 14 femminile, primo turno: Emma Moroni-Giorgia Muratori (n.4) 6-4, 6-2, Shaylee Cieri-Lola Arlotti 6-1, 4-6, 10-6, Maria Chiara D’Accampo-Giorgia Cevoli 6-1, 6-1.