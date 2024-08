Tennis, la magnifica storia di Sara Errani, innamorata della maglia azzurra VIDEO

Un’altra medaglia certa per l’Italia grazie a due campionesse che stanno entusiasmando milioni di sportivi. Sara Errani e Jasmine Paolini sono in finale per l’oro del doppio femminile a Parigi 2024, dopo aver battuto in semifinale la coppia ceca Karolina Muchova-Linda Noskova 6-3 6-2. Per il tennis si tratta di una storica medaglia olimpica: l’ultima era stata infatti 100 anni fa, con Uberto de Morpurgo, bronzo a Parigi 1924. Per la veterana massese Sara Errani il premio meritato a una splendida carriera, da vera innamorata della maglia azzurra.