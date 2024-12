Tennis, la lezione di Lucia Bronzetti agli studenti di Verucchio: “Con una bella famiglia alle spalle, tutto è possibile”

Mentre i suoi colleghi e colleghe del circuito mondiale sono in vacanza alle Maldive, o isole limitrofe, Lucia Bronzetti ha scelto questi giorni che precedono la preparazione fisica per l’Australia per stare in famiglia e vivere la sua Verucchio.

Ieri l’incontro con la vincitrice della Billie Jean King Cup, il Mondiale a squadre femminile a Malaga, con gli studenti delle scuole Medie “Pazzini” di Verucchio e Villa Verucchio e l’Istituto Comprensivo Statale “Ponte sul Marecchia”.

La campionessa è stata accolta dal sindaco di Verucchio, Lara Gobbi. «Ringraziamo Lucia che ha voluto condividere questo momento di gioia e orgoglio con la scuola e gli studenti - ha detto il primo cittadino - e con le associazioni sportive, qui Lucia è a casa». Era presente anche Manuela Guaitoli in rappresentanza della Provincia di Rimini.

Lucia, intervistata dal giornalista Paolo Guiducci, ha sottolineato che «vincere la Billie Jean King Cup è stata una bella sorpresa che corona tanti sogni, arrivare in alto richiede tanto impegno e un po’ di fortuna, ma se avete un sogno - ha detto la giocatrice romagnola agli studenti - coltivatelo, la mia fortuna è aver avuto una famiglia bella e unita alle spalle. Niente è impossibile».

Lucia Bronzetti torna alla tre giorni di Malaga: «Quando la capitana Tathiana Garbin mi ha detto che avrei giocato come singolarista nel match contro la Polonia, ho sentito una grande pressione, però mi sono detta: se sei qui vuol dire vuol dire che te le sei meritato. E’ importante provare gioia per quello che fai».

Poi la raffica di domande da parte dei ragazzi. Perché ha scelto il tennis e non un altro sport? «Quando ero piccola ho praticato tanti sport, pallavolo, basket, ginnastica artistica. Mi piaceva tanto il basket, ma i maschi non mi passavano mai la palla e a me alla fine piace essere protagonista, quindi ho scelto uno sport individuale. Ho scelto il tennis a dieci anni, appena ho iniziato mi è piaciuto subito, poi c’è stato un percorso lungo con tanto impegno. Tutto è iniziato con mio babbo e mia zia che accompagnava i miei cugini al Circolo di Pietracuta. E’ stato un amore a prima vista. Ma ho fatto anche le scuole pubbliche, dopo le Medie il Liceo “Valgimigli” a Rimini, perché la cultura è importante, ti aiuta a saperti gestire ed inserire nella società. Ho dato la priorità alla scuola, ho voluto finire il Liceo pubblico e dopo la maturità mi sono data uno-due anni per provarci. E ora sono iscritta all’Università on line, a Scienze Motorie».

Quando le chiedono chi è il suo idolo sportivo non ha dubbi. «Roger Federer, per l’eleganza dei colpi e per il signore che è sempre stato, lui e Nadal non ti guardano mai dall’alto, sono due persone umili, se li incontri nei tornei ti salutano prima loro di te».

Interessante anche la domanda di uno studente che le ha chiesto se fosse mai stata trattata male. «Presa in giro no, alcune critiche malevole sui social sì, ma sono molte di più le persone che mi vogliono bene e le critiche costruttive sono pronta ad accettarle».

Una domanda sulla sua superficie preferita: “La terra rossa dove sono cresciuta e dove ho più tempo per organizzare i colpi, ma il cemento ha iniziato a piacermi, l’erba di meno».

Se non avesse fatto la giocatrice di tennis, cosa avrebbe fatto? «La passione c’è per questo sport e avrei cercato di tenerla viva, avrei fatto un altro lavoro perché bisogna essere indipendenti a livello economico, avrei continuato gli studi e avrei giocato a un livello più basso».

La materia preferita a scuola? «Matematica».

I programmi? «Prima di Natale andrò in Australia, farò due tornei in preparazione degli Australian Open».

Infine la bellezza di tornare a casa. «Quando torno a Verucchio ritrovo i miei genitori, i nonni, gli zii, sento il calore di casa, mi sento protetta. Vivo da sola vicino a Roma, non sono andata in vacanza all’estero come i miei colleghi, per stare in famiglia, sono fortunata di avere una famiglia così bella».

© RIPRODUZIONE RISERVATA