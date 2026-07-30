Tennis, la Filippi family lascia il segno al Forum

I fratelli Filippi, Nicola e Tommaso, fanno subito la voce grossa sui campi di casa, nel torneo Open organizzato dal Forum Forlì, il trofeo “Gioielleria Ricci Camillo”. All’esordio nel main-draw Tommaso Filippi (2.4) si è imposto 6-3, 6-1 sul 2.7 ravennate Matteo Mucciarella, mentre il 2.3 Nicola Filippi, che partiva direttamente dagli ottavi, ha guadagnato i quarti a spese del 2.5 ravennate Alessandro Dragoni, battuto 6-3, 6-4. Tabellone 2.8-2.5, turno di qualificazione: Jamal Urgese (2.6, n.5)-Matteo Bezzi (3.2) 6-0, 6-2, Alex Guidi (2.6, n.6)-Luca Morosini (3.1) 6-1, 7-5, Leone Spadoni (2.8)-Simone Piraccini (2.7, n.7) 6-3, 2-6, 6-4.