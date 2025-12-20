Tennis, la festa di Natale del Ct Meldola / GALLERY

Giovedì pomeriggio al Circolo Tennis Meldola è arrivato Babbo Natale che ha portato un po’ di dolci e pensierini ai piccoli tennisti del corso propedeutico. La scuola tennis & padel del Ct Meldola, a ridosso delle vacanze natalizie, conta 100 bambini iscritti, numero importante che sottolinea la continua crescita del movimento all’interno di un ambiente molto professionale ed allo stesso tempo familiare. A proposito di questo venerdì sera c’è stata la cena con le famiglie presso uno dei Main Sponsor del Ct Meldola, il ristorante pizzeria “Mazapegul” a Civitella di Romagna. Durante la bellissima serata passata in compagnia di tanti allievi e delle loro famiglie c’è stato uno scambio di regali e la premiazione dei tornei di Natale interni al circolo divisi per categorie, dall’Under 10 all’Under 18. Una festa in grande stile, molto partecipata, che conclude una stagione da incorniciare per il Ct Meldola.