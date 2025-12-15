Tennis, la festa del Valmarecchia

total artículos:

Il Valmarecchia Sporting Club si ritrova nella cornice del ristorante Da Zanni a Villa Verucchio per festeggiare un 2025 ricco di soddisfazioni. Alla presenza del sindaco di San Leo, Leonardo Bindi, e dell’assessore allo sport, Giacomo Saccani, si sono ritrovati domenica in 85 per fare festa e progettare il futuro, con una bella rappresentanza del settore giovanile. Erano presenti anche i tecnici del Club valligiano, Davide Campana, che è anche il presidente del Circolo, Tomas Montironi e Samantha Casadei. Un 2025 che vede i giocatori della scuola agonistica locale fare balzi in classifica: Edoardo Pagnoni ha fatto una brillante stagione nel Circuito Itf Junior salendo 2.5, Carlo Paci è salito a 2.6, Mattia Muraccini 2.7, Elia Cicognani 3.3, Gianmaria Mussoni 3.4. Per il 2026 il Club ha richiesto alla Federazione l’organizzazione di 4 tornei federali, un Open, un torneo Under, un 4° categoria e un 3° categoria femminile.