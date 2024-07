Tennis, la Ferrando si impone all’Ippodromo

In una finale che ha visto di fronte le prime due del seeding, la 2.2 Cristiana Ferrando ha battuto nettamente per 6-2, 6-0 la 2.3 Vittoria Modesti e si è aggiudicata il torneo Open dotato di ben 4000 euro di montepremi, il 1° memorial “Ida Rubini”, organizzato dal Tennis Club Ippodromo di Cesena. Netta in finale, come per tutto il corso del torneo, la superiorità tecnica della genovese portacolori del Park Tennis Club, ex n.247 del ranking mondiale Wta, posizione raggiunta solo due anni fa. In semifinale Cristiana Ferrando ha battuto 6-2, 6-3 la 2.6 Gloria De Santis, mentre la 2.3 Vittoria Modesti ha battuto la sorpresa del torneo, la 2.5 Marta Lombardini (n.6), per 6-2, 7-5.