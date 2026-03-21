Tennis, la fase clou della Coppa delle Province

Dopo la prima fase a gironi scatta il tabellone regionale a eliminazione diretta per la Coppa delle Province. Il primo turno ha promosso ai quarti le rappresentative di Reggio Emilia e Bologna “Rosso”. Nel fine settimana gli attesi quarti di finale: la rappresentativa di Rimini guidata dal maestro Giacomo Polidori sfida al Queen’s Club di Cattolica la rappresentativa Reggio Emilia, Ravenna guidata dalla maestra Elisa Perazzini ospita domani sui campi del Tennis Club Faenza il team di Bologna “Rosso” (dalle 14.30), mentre la squadra di Forlì-Cesena farà visita a Ferrara sui campi del JB Sport.