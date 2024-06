Tennis, la D2 del Russi Sporting Club si gioca la promozione

RUSSI. Sarà la domenica della verità per la squadra di serie D2 maschile del Russi Sporting Club. Domani è infatti in programma la sfida playoff (4 singoli e 1 doppio la formula di gara) che mette in palio la promozione al campionato di categoria superiore: alle 9, sui campi in terra di Largo Bersaglieri, sarà la formazione bolognese del Country Club Villanova a contendere l’accesso alla D1 al team composto da Riccardo Cicinelli (classifica federale 3.1), Giacomo Gordini (3.4, vincitore a metà marzo del Rodeo di Primavera che ha aperto la stagione organizzativa del sodalizio russiano), Andrea Melandri (3.4, protagonista in categoria Over 55 nel circuito ITF World Masters) e la new entry Riccardo Banzola (3.5).

Riammesso in D2 per meriti sportivi, nella prima fase a gironi all’italiana il Russi Sporting Club ha chiuso in seconda posizione nel gruppo 8: dopo aver ceduto 4-1 all’esordio in trasferta al Tc Faenza, la squadra russiana ha poi superato per 3-2 in casa il Ct Casalboni Santarcangelo e nel decisivo testa a testa si è imposta con identico punteggio sui campi del Ravenna Sport Center, così da terminare alle spalle del team manfredo, garantirsi la permanenza in categoria e proseguire la sua avventura accedendo allo spareggio play-off (terza e quarta di ogni girone disputano invece i play-out salvezza). La compagine bolognese ha chiuso in prima posizione a punteggio pieno il girone 6.

Non è andata altrettanto bene alla squadra di D4 maschile del Russi Sporting Club (in rosa Antonio Luciani, Pietro Martines, Daniele Mazzotti, Gerardo Lamattina, Pietro Melandri e Alberto Ravaglia), che ha terminato a mani vuote il girone 44, cedendo 2-1 in casa al Tozzona ‘A’ Imola e nella trasferta al Tc Imola e perdendo 3-0 sui campi del Tc Faenza ‘B’.

Intanto l’intensa attività organizzativa del circolo russiano propone una doppia tappa del circuito amatoriale FITPRA ’Road to Davis Cup’: sabato 15 giugno un torneo Expert Level di doppio misto e domenica 16 poi un Expert Level di singolare maschile.

Tutto ciò mentre si avvicina il Trofeo Farmacia Boschini, torneo nazionale di 3ª categoria maschile e femminile in calendario dal 29 giugno al 9 luglio.