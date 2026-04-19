Tennis, la Coppa delle Viole avanza senza soste

Avanza sui campi del Ct Zavaglia di Ravenna la Coppa delle Viole. Under 11 femminile primo tabellone, turno di qualificazione: Noemi Gallina (n.1)-Ginevra Baronciani 6-0, 6-0, Maddalena Ranzieri (n.3)-Stefania Medeea Samoila 7-5, 7-5, Amelia Valentini (n.4)-Elisa Zoccali 6-0, 6-2, Alessia Sofia Badea (n.2)-Caterina Canepa 6-3, 6-0.
Under 11 maschile tabellone di qualificazione, terzo turno: Sebastian Zaffelli-Edoardo Garoia 6-3, 6-4, Riccardo Colombarini-Leonardo Vaccari 6-0, 6-2, Matteo Silvani-Riccardo Cammi 6-0, 3-0 e ritiro, Giuseppe Gherardi (n.5)-Manuel Vacca 6-3, 6-1, Leonardo Castori-Riccardo Monti 6-4, 6-0.
Under 12 femminile primo tabellone, turno di qualificazione: Antonia Sabrina Puscas (n.1)-Carlotta Cova 6-2, 6-3, Isabella Dalmonte-Anna Santi 6-0, 7-5.
Under 12 maschile 1° turno tabellone finale: Amil Salami-Michele Catalano 6-0, 7-5, Lorenzo Xella-Achille Amadio 6-0, 6-1, Denny Bentini-Patrick Balc 6-4, 6-4, Alex Sciutti-Tommaso Cimadom 3-6, 7-6 (1), 13-11, Mattia Corrarati-Carlo La Malfa 7-5, 6-4, Leone Maggi-Flavio Trani 6-1, 6-4.
Under 13 maschile tabellone di qualificazione, 2° turno: Federico Giusberti-Alessandro Bonetti 6-4, 6-1, Lorenzo Triassi-Edoardo Sfargeri 6-1, 6-3. 3° turno: Alessandro Venturini-Mattia Padovan 6-1, 6-0, Lorenzo Guglielmino-Samuele Bocelli 6-1, 6-2.
Under 14 maschile primo tabellone, turno di qualificazione: Giacomo Forti (n.1)-Gabriele Dalla Fiora 6-3, 6-1, Leo Mazzarini (n.2)-Lorenzo Aloisi 6-1, 7-5, Luca Vespasiano (n.3)-Martino Di Nicola 6-1, 6-7 (6), 10-6, Marco Bonora (n.4)-Andrea Caminati 0-6, 7-5, 10-8, Giulio Matteo Barani-Gianmaria Marchi (n.5) 6-7 (4), 6-4, 10-8, Nicolò Tudini-Luca Magnoni 3-6, 7-6 (7), 10-6.
Under 15 maschile tabellone di qualificazione, 1° turno: Diego Lembo-Martino Ragno 7-5, 6-2, Ludovico Vecchione 6-4, 4-6, 10-8, Federico Paoli-Natan Cedioli 6-2, 4-6, 10-6, Lorenzo Cavessi-Federico Negroni 6-3, 7-6 (3), Stelian Mocanu-Christian Di Sabatino 6-2, 7-6 (4).