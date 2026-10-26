Tennis, la Coppa Davis esposta fino al 29 ottobre nella sede della Regione a Bologna

Un anno fa, proprio a Bologna, l’Italia conquistava la sua terza Coppa Davis consecutiva, battendo la Spagna in finale e regalando al tennis azzurro un’altra pagina indimenticabile della sua storia. Oggi l’insalatiera d’argento torna in Emilia-Romagna, nella sede della Regione, in viale Aldo Moro 52, dove sarà esposta al pubblico fino a giovedì 29 ottobre. Un ritorno dal forte valore simbolico, che apre il conto alla rovescia verso le Final 8 del 2026, in programma dal 24 al 29 novembre a Bologna, quando gli azzurri proveranno a conquistare il quarto titolo consecutivo davanti al pubblico di casa.