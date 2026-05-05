Tennis, La Barba, Valente, Piraccini al 5° turno a Forlimpopoli

Il Tennis Club “Luigi Laghi” di Forlimpopoli ospita il torneo di 3° categoria maschile. Conquistano il 5° turno nel primo tabellone Giuliano La Barba, Riccardo Valente, Leo Piraccini e Luca PIstorio. Tabellone di 4° categoria, 4° turno: Marco Cantagallo (4.4)-Andrea Fabbri (4.3) 7-5, 4-6, 10-5, Alessandro Silvestroni (4.2)-Stefano Marcheselli (4.2) 7-5 e ritiro, Thomas Guerra (4.2)-Gabriele Iudica (4.2) 7-5, 7-5, Marco Dovizioso (4.5)-Filippo Zadra (4.3) 6-3, 5-7, 10-5, Giulio Negrini (4.2)-Alberto Zattini (4.2) 6-3, 6-3, Frederic Raffini (4.2)-Federico Ricci (4.2) 6-1, 6-1, Giuliano La Barba (4.2)-Gabriele Schiavo (4.2) 6-2, 6-1, Riccardo Valente (4.3)-Christopher Gardelli (4.5) 6-0, 6-1, Leo Piraccini (4.2)-Cristian Crepaldi (4.2) 6-4, 7-6, Alessandro Ravaioli (Nc)-Simone Armuzzi (4.3) 6-3, 6-2, Stefano Tassinari (4.3)-Alessandro Verna (4.6) 6-2, 6-1, Luca Pistorio (4.2)-Fabrizio Romagnoli (4.2) 6-3, 4-6, 10-8.