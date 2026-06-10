Tennis, La Barba è nei quarti a Meldola

Entra nella fase clou sui campi del C Meldola il torneo nazionale di 4° categoria, il 10° “Città di Meldola”, 5° trofeo “Gattelli Prefabbricati”. Sesto turno: Leone Franchi (4.1, n.4)-Alberto Zattini (4.2) 6-4, 7-6 (6), Federico Fabbri (Nc)-Davide Ceccarelli (4.1, n.12) 6-2, 7-5, Mathias Roman (4.3)-Luca Di Giovanni (4.1, n.11) 6-0, 6-3, Filippo Foschi (4.1, n.14)-Jorge Andres Torres Zuluaga (4.3) 5-7, 6-2, 10-6, Christian Giacalone (4.1, n.15)-Thomas Zagnoli (4.1) 6-2, 4-6, 16-14, Michele Rossi (4.1, n.1)-Giovanni Melandri (4.4) 6-2, 6-2, Pietro Martines (4.1, n.16)-Joseph Fresegna (4.1) 4-6, 7-5, 10-3, Alessandro Tronconi (4.6)-Filippo Ruggeri (4.1, n.3) 6-4, 5-7, 11-9, Giulio Casadei (4.1, n.10)-Giacomo Solfrini (Nc) 6-2, 6-3, Leone Bertaccini (4.3)-Andrea Marcucci (4.1, n.2) 6-4, 6-4.
Ottavi: Giuliano La Barba (4.2)-Fabio Di Tante (4.1, n.8) 6-0, 5-7, 10-7.