Tennis, la Baldazzi nei quarti al Casalboni

Avanza il torneo giovanile al Ct Casalboni di Santarcangelo. Under 10 maschile, 2° turno: Giacomo Barbieri-Leonardo Oligeri 6-1, 6-0, Nicolò Pazzaglini-Jacopo Tazzari 6-3, 6-3, Liam Lanzoni-Leonardo Giovanardi 6-0, 6-3, Edoardo Garoia-Mattia Gaggi 6-2, 7-6. Under 10 femminile, primo turno tabellone finale: Emma Mattone-Bianca Maria Montalbini 6-2, 6-3. Under 12 femminile, primo turno: Emma Morelli-Nicole Colonna 7-6, 6-4, Cecilia Corbelli-Matilde De Biagi 6-1, 6-3, Carolina Franchini-Anna Gennari 7-6, 6-1. Under 12 maschile, quarto turno: Alberto Marciano-Edoardo Casadei 6-3, 2-6, 10-7, Matteo Campana-Filippo Dascalu 6-1, 6-2, Gianluca Mezzapesa Valdinoci-Paolo Louis Pietrantonio 6-0, 1-0 e ritiro, Gianmaria Mancini-Tommaso Volponi 6-0, 6-2, Andrea Caminati-Gianmaria Chietera 6-0, 6-2. Under 14 femminile, quarto turno: Caterina Cova-Sofia Ferrari 6-2, 6-3, Valentina Zavaglia-Anita Amadio 3-6, 6-3, 11-9. Ottavi: Ginevra Baldazzi-Sveva Penna 6-1, 6-1. Under 14 maschile, turno di qualificazione: Francesco Paganelli (n.3)-Francesco Moretti 6-4, 5-7, 10-7. Si qualifica anche Davide Capodagli. Under 16 maschile, quinto turno: Alessandro Ciacci-Alessandro Giannini 6-2, 2-6, 10-7, Stefan Stanciu-Filippo Quadrelli 6-1, 6-4, Alan Brocculi-Riccardo Dones 6-4, 7-5. Under 16 femminile, secondo turno: Nicole Menghi-Bianca Lugaresi 6-1, 6-1.