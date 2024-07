Tennis, l’Under di Cesena alle battute finali

Entra già nel vivo al Ct Cesena il torneo giovanile, memorial “William Matassoni”. Nell’Under 10 femminile finale tra Victoria Vivi (Tc Saliceta) e Micol Foggia (Club La Meridiana). Semifinali: Victoria Vivi-Anita Gozzi 6-1, 6-1, Micol Foggia-Lucia Tarlazzi 6-1, 6-2. Under 10 maschile, tabellone finale, quarti: Patrick Balc-Lorenzo Verratti 6-4, 6-4, Francesco Camagni-Alessandro Pinto 6-2, 4-6, 10-4, Pietro Allegra-Edoardo Garoia 6-1, 3-6, 10-5. Under 12 femminile, terzo turno: Davide Bendandi-Andrea Caminati 6-4, 6-7 (3), 10-8. Under 14 maschile, quarto turno: Gianmaria Sarti-Tommaso Allegra 6-1, 6-1. Under 16 femminile, quarti: Letizia Bazzocchi-Emma Ceccarelli 6-4, 6-2. Under 16 maschile quarti: Alessandro Cortesi-Filippo Caminati 6-1, 6-1, Andrea Monti-Marco Giovagnoli (n.3) 6-4, 6-7 (4), 10-4.