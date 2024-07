Tennis, l’Under del Venustas alle battute finali

E’ alle battute finali sui campi del Ct Venustas di Igea, il torneo giovanile. Nell’Under 10 femminile finale tra Micol Foggia (Club La Meridiana) e Giulia Natali (Ct Rimini). Semifinali: Foggia-Sofia Sanchi 6-2, 6-2, Natali-Vittoria Pracucci 6-2, 6-3. Under 10 maschile, quarti: Patrick Balc-Leonardo Castori 6-2, 6-3. Nell’Under 12 femminile finale tra Elisabetta Pastore (Tc Riccione) ed Eleonora Morosini (Ct Cerri). Semifinali: Pastore (n.1)-Anna Gennari 6-3, 6-2, Morosini (n.2)-Amelia Cavicchio 7-5, 6-3. Nell’Under 12 maschile il primo finalista è Francesco Zanzini (n.1), portacolori dell’Up Tennis, che in semifinale ha battuto 6-4, 6-2 Leonardo Cenciarini (n.4). Finale anche per Tommaso Pilati (Tc Faenza), testa di serie n.2, che in semifinale ha sconfitto 7-6 (5), 6-1 Giacomo Balzani (n.3). Nell’Under 14 maschile quarti: Jacopo Andruccioli (n.3)-Marcello Liera 6-1, 6-1, Emmanuele Bomba-Ian Catallo (n.2) 7-5, 3-2 e ritiro, Lorenzo Neri (n.1)-Alessandro Fenoglietti 6-1, 6-3, Jacopo Canini (n.4)-Tommaso Zanzini 6-3, 7-5. Nell’Under 14 femminile vola in finale Ginevra Baldazzi (Ct Casalboni) che ha battuto Virginia Arduini (n.1) in semifinale per 6-4, 6-4. Finale anche per Gloria Nucci (Ct Cesena) che in semifinale ha battuto 6-0, 6-0 Beatrice Zamboni. Nell’Under 16 maschile quarti: Alessio Argnani-Francesco Muratori (n.4) 6-4, 3-6, 10-6, Giacomo Coppini (n.1)-Luca Cutin Chiadò 6-0, 6-1, Tommaso Mengoli (n.3)-Alessandro Fenoglietti 6-2, 6-3.