Tennis, l’Under del Cerri alle battute finali

Si avvia alle battute finali il torneo giovanile al Ct Cerri di Cattolica. Nell’Under 12 femminile semifinali per Alida Romagnoli (Tennis Senigallia) e Greta Amaducci (Tc Riccione), nel maschile per Carlos Leone Valentini (Galimberti Tennis Team) e Diego Barchi (Ct Cicconetti). Under 12 femminile quarti: Alida Romagnoli-Camilla Brolli 6-4, 6-0, Greta Amaducci-Maria Francesca Tiranti 6-3, 6-4. Under 12 maschile quarti: Carlos Leone Valentini-Alex Fregnani 6-2, 6-1, Diego Barchi-Gianmaria Mussoni 6-4, 4-6, 10-8. Under 14 femminile, quarti: Valentina Zavaglia-Lucrezia Vanni 7-5, 6-1. Semifinale: Agata Bravin-Valentina Baldinini 6-0, 6-1. Under 14, maschile, finale tra Federico Attanasio (Tc Viserba) e Nicolò Della Chiara (Galimberti Team). Semifinali: Attanasio (n.1)-Marco Filippi 6-1, 6-1, Della Chiara (n.2)-Nicolò Bollini 6-2, 6-1. Under 16 maschile, 3° turno della prima sezione: Lorenzo Cenci-Claudio Masinelli 6-1, 6-0, Alessandro Prioli-Mattia Colacone 6-0, 6-0. Nel tabellone finale n.1 Julian Manduchi, n.2 Filippo Marcaccini.