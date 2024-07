Tennis, l’Under del Casalboni ha mosso i primi passi

Partito il torneo giovanile maschile e femminile, del Ct Casalboni di Santarcangelo. Under 12 femminile, primo turno: Emma Morelli-Nicole Colonna 7-6, 6-4. Under 12 maschile, primo turno: Raffaele Palma-Lorenzo Bonantini 6-1, 6-0, Leone Lazzara-Erik Zani 6-4, 6-1. Secondo turno: Pietro Rovinelli-Marco Vernocchi 3-6, 6-2, 10-5. Under 14 femminile, primo turno: Vittoria Portoghese-Isabella Maria Baccilieri Guglielmi 4-6, 7-5, 12-10. Secondo turno: Giorgia Cevoli-Maria Vittoria Tavano 2-6, 6-2, 10-5. Under 14 maschile, primo turno: Edoardo Maria Ciuffoli-Riccardo Montanari 7-6, 4-6, 12-10, Ettore Torreggiani-Lorenzo Del Prete 6-3, 6-0, Matteo Marabini-Lorenzo Praconi 1-6, 6-2, 10-7. Secondo turno: Marco Filippi-Jacopo Casali 6-1, 6-0. Under 16 maschile, secondo turno: Diego Losignore-Riccardo Vandelli 6-2, 6-2, Nicolò Rinaldini-Federico Fanelli 6-4, 7-6.