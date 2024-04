Tennis, l’Under 14 femminile alla seconda fase

Scatta sabato la seconda fase regionale a gironi del campionato Under 14 femminile. Entrano in scena le squadre qualificate dalla prima fase e le esentate. Dalla prima fase si sono qualificate Ct Casalboni, Tc Riccione C e Ct Cacciari. Tutto romagnolo il primo girone con Tc Riccione C (Lola Arlotti e Valentina Zavaglia), Tc Faenza B (Angie Bentini, Lucrezia Vanni e Miriam Samorì), Ct Cicconetti (Ayya Zeid Al Kilani e Camilla Brolli) e Tc Viserba (Viola Amati e Marta Bertozzi). Nel 2° girone al via Ct Casalboni (Lucia Barbieri, Ginevra Baldazzi ed Emma Moroni), Ct Massa Lombarda (Ilinka Cilibic, Bianca Cecchini, Jana Savolt ed Eileen Magnani) e Tc Riccione B (Anna Parmeggiani ed Eva Raimondi). Nel 3° girone in campo Ct Cacciari (Elena Albertazzi, Sofia Scheda e Giulia Scheda) e Tc Riccione A (Diletta Sabbioni e Gioia Angeli). Sabato: Ct Cacciari-Tc Riccione A.