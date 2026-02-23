Tennis, l’Under 14 di San Marino ad Alberto Lonfernini e Sofia Valentini

SAN MARINO. Weekend con il tennis giovanile di qualità sui campi del San Marino Tennis Club che ha ospitato il torneo Under 14, maschile e femminile, con la formula Rodeo.
Nel femminile vittoria di Sofia Valentini (Ct Bologna) in finale su Sol Francini (San Marino Tennis Club) per 0-4, 4-2, 7-4.
Semifinali: Sofia Valentini (n.1)-Sara Silenzi 4-2, 4-2, Sol Francini (n.2)-Anna Gennari 2-4, 5-3, 7-1.
Nel maschile match-clou tra Leonardo De Cillis (n.1), portacolori dell’Asd Sportrend Tennis, ed Alberto Lonfernini (n.2), giocatore del San Marino Tennis Club. Sui campi di casa ha vinto Lonfernini per 0-4, 4-2, 7-4.
Semifinali: De Cillis-Lorenzo Saccani 4-0, 4-1, Lonfernini-Matteo Serafini (n.3) 4-1, 4-2. Le premiazioni sono state effettuate dal consigliere Marco Benassi.
Il giudice di gara è Michele Moretti, direttore di gara Cristian Pucci.