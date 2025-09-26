Tennis: l’Open femminile del Ten Pinarella al tabellone finale, al via il Terza del Circolo Sarsina

CERVIA. Avanza sui campi del Ten Pinarella il torneo nazionale Open femminile che terrà banco fino al 3 ottobre. Si qualificano per il tabellone finale Marta Bertozzi, Anastasia Lugaresi, Laura Garofalo, Emma Baldassarri ed Aurora Baldassarri.Primo tabellone, turno di qualificazione: Lucrezia Vanni (3.2, n.6)-Margaret Tonelli (3.5) 6-1, 6-1, Marta Bertozzi (3.1, n.1)-Caterina Cova (3.3) 6-0, 6-7, 10-8, Anastasia Lugaresi (3.1, n.2)-Ginevra Baldazzi (3.2) 6-1, 6-2, Laura Garofalo (3.1, n.3)-Angelica Bonetti (3.2) 6-0, 6-0, Emma Baldassarri (3.1, n.4)-Jana Savolt (3.2) 6-2, 6-1, Aurora Baldassarri (3.2)-Federica Matteucci (3.1, n.5) 5-7, 6-4, 10-6.La giudice di gara è Nicoletta Pignato.Intanto da domani si giocano, sempre qui campi del Ten Sport Center, le prequalificazioni Ibi di 4° categoria che vedono nel complessi 27 giocatori in campo. Nel maschile n.1 Federico Melli (4.1), n.2 Lorenzo Gemignani. Nel doppio maschile n.1 Vinetti-Ghinassi, n.2 Bernardi-Medri. Nel singolare femminile n.1 Elisabetta Dallari (4.1).SARSINA. Ai nastri di partenza il torneo nazionale di 3° (limitato al 4° gruppo) femminile organizzato dalla Polisportiva Il Circolo di Sarsina che scatta domani e terrà banco fino al 10 ottobre. Sono 13 le giocatrici iscritte, si parte con la sezione Nc, a seguire il tabellone finale guidato nell’ordine dalle 3.4 Samantha Casadei ed Irene Carpani.La giudice di gara è Loredana Amadori, direttore di gara Massimiliano Comandini.