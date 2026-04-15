Tennis, l’Open di Conselice e il Terza del Paradiso entrano nel vivo

CONSELICE. E’ partito il torneo nazionale di 2° categoria del Circolo Tennis Conselice, maschile e femminile. Il torneo diretto dal giudice di gara Erik Silloni (direttore di gara Fabio Felicetti) terrà banco fino al 25 aprile. Sono 48 i giocatori al via nel maschile e 24 nel femminile. Nel maschile il giocatore con miglior classifica è il 2.7 Pietro Fiori, a seguire i 2.8 Riccardo Verucchi, Giorgio Ruggeri ed Alessandro Granato. Si parte con la sezione Nc, poi il tabellone di 4° con le teste di serie assegnate nell’ordine ai 4.1 Andrea Mascarini, Francesco Gallo, Massimiliano Freda ed Andrea Piccone. Nel main-draw teste di serie nell’ordine al 2.7 Pietro Fiori ed ai 2.8 Alessandro Granato, Giorgio Ruggeri e Riccardo Verucchi.

Tabellone Nc, turno di qualificazione: Mattia Gaddoni-Andrea Iannelli 6-0, 6-1. Tabellone di 4°, 1° turno: Nicolò Zazzaroni (4.6)-Marco Fenati (Nc) 6-0, 6-0. 2° turno: Francesco Zaccherini (4.5)-Leonardo Ancarani (Nc) 6-4, 6-3.

Nel femminile (24 al via) le big sono le 2.7 Alice Stella, Emanuela D’Alba e le 2.8 Matilde Fini, Carlotta Venera, Angie Bentini e Matilde Morri. Si parte con la sezione di 4° con le teste di serie nell’ordine alle 4.1 Lucia Bassi e Chiara Massari, mentre nel main-draw le big sono nell’ordine la 2.7 Alice Stella e le 2.8 Matilde Morri ed Angie Bentini.

CESENATICO. Avanza il torneo nazionale di 3° categoria, maschile e femminile, organizzato dal Centro Paradiso di Cesenatico.

Subito in bella evidenza nel tabellone finale Davide Capodagli, Giorgio Castelli, Matteo Rossi, Simone Di Cino e Pietro Matteini.

Tabellone finale, 1° turno: Luca Franceschini (3.5)-Nicola Tassinari (4.1) 6-2, 6-3, Tiziano Gianni Del Gobbo (3.5)-Mauro Antonelli (3.5) 6-1, 6-1, Giuseppe Leoncini (4.1)-Luca Filippi (3.5) 7-5, 2-6, 11-9, Riccardo Fusconi (3.5)-Paolo Gori (3.5) 6-2, 7-5, Davide Capodagli (3.5)-Davide Ceccarelli (4.1) 7-5, 6-3.

2° turno: Samuele Visotti (3.5)-Nicolò Brugioni (4.1) 6-2, 6-7 (5), 10-6, Giorgio Castelli (3.5)-Luca Continelli (4.1) 4-6, 6-4, 10-3, Matteo Rossi (3.4)-Mattia Graffiedi (3.5) 6-4, 2-6, 10-7, Simone Di Cino (3.5)-Francesco Bagli (3.4) 6-7 (5), 6-2, 10-7, Filippo Pracucci (4.1)-Luca Blatti (3.4) 6-2, 3-6, 10-5, Pietro Corbelli (4.1)-Renzo Faedi (3.4) 7-5, 6-2.

3° turno: Pietro Matteini (3.3)-Tommaso Lombardi (3.3) 7-5, 6-1.

Anche nel femminile (33 al via) si parte con il tabellone di 4° nel quale le teste di serie sono andate nell’ordine alle 4.1 Melania Vancini e Karina Mirella Moran Correa. Nel secondo tabellone teste di serie a Lucrezia Vanni (3.2) e Giulia D’Altri (3.2), nel tabellone finale alle 3.1 Diletta Sabbioni, Sofia Baldani, Angelica Bonetti e Patricia Brezoi Moldovan. Avanza Danila Diano (Forum Tennis Forlì).

Primo tabellone, 2° turno: Aurora De Vincenzo (4.4)-Stella Della Bartola (4.5) 6-3, 6-1, Luigia Rasi (4.4)-Marina Maldini (4.4) 6-2, 6-4, Danila Diano (4.4)-Elisa Gentili (4.5) 6-2, 6-2.

Il torneo è diretto dal giudice di gara Marco Fucci e terrà banco fino al 26 aprile.