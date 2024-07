Tennis: l’Open del Venustas al tabellone finale, partito il Trofeo del Gelso Under femminile

IGEA MARINA. Avanza il torneo nazionale Open maschile del Circolo Tennis Venustas di Igea Marina (montepremi di 1000 euro). Primi match nel tabellone finale che promuovono, tra gli altri, Tommaso Filippi (Forum Forlì), Marco Giangrandi (Ct Cesena), Raffaele Cecchini, allievo della Ravenna Tennis Academy, Alessandro Manco (Tc Viserba) e tre giocatori del Ten Sport Center, Matvii Lemishko, Dario Zamagna e Federico Baldinini.

Turno di qualificazione tabellone di 3°: Enea Vinetti (3.1, n.3)-Alessandro Cortesi (3.3) 6-1, 6-2, Gabriele Sgroi (3.1, n.8)-Luca Ruggeri (3.2) 6-3, 3-0 e ritiro. 1° turno tabellone finale: Oliver Schuett (2.8)-Riccardo Livi (3.2) 6-1, 6-1, Matvii Lemishko (3.2)-Mattia Muraccini (2.8) 4-6, 6-3, 10-8, Tommaso Filippi (2.7)-Edoardo Pozzi (3.1) 3-6, 6-4, 10-7, Marco Giangrandi (2.7)-Leonardo Venturi (3.1) 6-1, 6-3, Federico Baldinini (2.8)-Valerio Carli (3.5) 6-1, 6-1, Raffaele Cecchini (2.8)-Pietro Rinaldini (3.1) 3-6, 6-3, 10-7, Manuel Schuett (2.8)-Andrea Modenese (3.2) 6-0, 6-1, Alessandro Manco (3.1)-Simone Piraccini (2.8) 6-4, 0-6, 10-5, Dario Zamagna (2.8)-Giacomo Ercolani (3.1) 7-6 (4), 6-4, Matteo Mucciarella (2.8)-Alessandro Marcantoni (3.1) 6-2, 6-0.

Il giudice di gara è Elisa Vandi, direttrice di gara Sabrina Colombo.

Intanto da sabato si gioca, sempre sui campi del Ct Venustas di Igea, il torneo nazionale giovanile. Si tratta del trofeo del Gelso Under, il torneo Under 10-12-14-16, maschile e femminile, che vede al via 114 giocatori, di cui 18 solo a livello di Under 10. Nell’Under 12 femminile n.1 Elisabetta Pastore, n.2 Eleonora Morosini. Nell’Under 12 maschile guidano le fila Francesco Zanzini, Tommaso Pilati, Giacomo Balzani e Leonardo Cenciarini. Nell’Under 14 maschile si parte con il primo tabellone, 1° turno: Edoardo Maria Ciuffoli-Ettore Torreggiani 6-4, 6-3, Lorenzo Praconi-Lorenzo Del Prete 6-1, 6-1. 2° turno: Federico Sanchi-Federico Timpanaro 6-4, 6-4. Nel primo tabellone teste di serie nell’ordine a Leonardo Tana, Francesco Paganelli, Nicolò Brugioni e Yari Mussoni. Nel tabellone finale teste di serie nell’ordine a Lorenzo Neri, Ian Catallo, Jacopo Andruccioli e Jacopo Canini. Nell’Under 14 femminile n.1 Virginia Arduini, n.2 Gloria Nucci.

Nell’Under 16 maschile Diego Losignore vince il derby del Ct Venustas su Riccardo Vandelli.

1° turno: Thomas Taccini-Claudio Masinelli 7-5, 4-6, 14-12.

2° turno: Diego Losignore-Riccardo Vandelli 6-4, 6-1, Simone Evangelisti-Francesco Cenci 6-4, 6-1.

Anche in questo torneo il giudice di gara è Elisa Vandi.