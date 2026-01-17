Tennis, l’Open “Da Giovanni” della Buscherini entra nel vivo

FORLI’. Entra nel vivo sui campi della Polisportiva Buscherini di Forlì il torneo nazionale Open maschile, il 1° trofeo “Osteria Da Giovanni” dotato di 1000 euro di montepremi. In bella evidenza nel tabellone dei 2.7-2.8 Rafael Capacci, Andrea Rondoni, Beniamino Savini e Riccardo Muratori.
Risultati 3° turno tabellone dei 2.7-2.8: Marco Giangrandi (2.8)-Daniel Tonucci (2.7, n.2) 6-3, 6-1, Lorenzo Monti (2.8)-Nicola Tocci (2.7, n.11) 6-3, 6-4, Francesco Yosiof Testori (2.7, n.10)-Diego Cencini (3.3) 6-1, 6-4, Sebastiano Tombolini (2.8)-Gabriele Sgroi (2.7, n.4) 6-4, 6-1, Alessio Balestrieri (2.7)-Luca Grasso (2.7, n.12) 7-6 (6), 6-3, Axel Cremonini (2.8)-Marco Caporali (2.7, n.9) 6-1, 6-4, Rafael Capacci (2.7, n.5)-Alessio Marcantognini (2.8) 6-3, 6-4, Beniamino Savini (2.7, n.3)-Gabriele Mandrioli (3.1) 6-3, 6-2, Riccardo Muratori (2.7, n.6)-Luca Butti (2.8) 4-6, 6-3, 10-8, Elio Testi (2.7, n.1)-Marco Giovagnoli (2.8) 6-4, 6-3, Andrea Rondoni (2.7, n.8)-Leone Spadoni (2.8) 7-6 (5), 4-6, 10-8, Luca Grandi (3.2)-Simone Piraccini (2.7, n.7) 3-6, 6-2, 12-10.
Sorteggiato anche il tabellone finale che vede nel ruolo di principali teste di serie nell’ordine il 2.2 forlivese Jacopo Bilardo (Ct Massa), il 2.3 Nicola Filippi ed i 2.4 Zeno Roveri e Fabio Leonardi.
Nel tabellone finale di 4° categoria n.1 Matteo Sirca (4.1), n.2 Emanuele Cedioli (4.1), nel tabellone di 3° categoria n.1 il 3.1 Emanuele Bonfatti, n.2 il 3.1 Andrea Tinarelli.
Il giudice di gara è Nicola Nanni, direttore di gara Adriano Verdini.