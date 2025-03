Tennis, l’offerta tecnica del Tc Coriano è sempre un punto di forza

Il Tennis Club Coriano è uno dei club romagnoli tradizionalmente più attivi e dinamici. Quei circoli dove la qualità viene coniugata alla passione, dove la partecipazione è sempre molto alta e intensa. I numeri danno ragione a questa bella realtà sportiva, basta guardare alle adesioni ai vari tornei federali messi in campo, sempre molto elevate.

Da gennaio il Tc Coriano è guidato dal presidente Claudia Crescentini, che interpreta bene la filosofia del circolo visto che è una dirigente in piena attività agonistica. Il responsabile dell’attività tecnica ormai da qualche anno è il maestro Andrea Merli, che si avvale della collaborazione di un ottimo staff. «Abbiamo circa 50 ragazzi nella scuola tennis, di cui otto agonisti, è già un buon numero, ma la nostra idea è quella di aumentare il numero degli agonisti e in conseguenza anche quella di potenziare il numero delle sedute di allenamento di questo gruppo. Vogliamo migliorare e per fare questo dobbiamo aumentare sia la qualità che la quantità delle ore passate in campo. E allo stesso tempo - prosegue Merli - agganciare anche la parte della preparazione atletica. Del resto i numeri sono buoni anche nelle competizioni promozionali, ormai ci sono tanti ragazzi che vestono le maglie del Tc Coriano. Il prossimo step sarà passare, per molti di questi ragazzi, dall’attività promozionale a quella agonistica, è questo il percorso che intendiamo percorrere».

Lo staff tecnico guidato da Merli è composto dall’istruttore Iangabriel Ferrara, che sta facendo i corsi per diventare istruttore di secondo grado e che in estate sarà impegnato nei centri estivi federali, e dalla preparatrice atletica Giorgia Benedettini, anche lei istruttrice federale di primo grado.

L’offerta tecnica del Tc Coriano è molto ampia, come orari e categorie di giocatori coinvolti. «Facciamo i corsi adulti dalle 19 in poi, seguiamo giocatori che vanno dai principianti agli agonisti che fanno i tornei federali. Tra i nostri giocatori vorrei sottolineare le prestazioni di Marco Faoro, che ha già vinto quest’anno un torneo di 4a categoria e Andrea Filanti, anche lui protagonista nelle pre-qualificazioni Ibi di 4a categoria, nel doppio abbiamo avuto addirittura tre coppie su quattro in semifinale del Tc Coriano. Inoltre Filanti ha già vinto il Rodeo di 4a del Tc Riccione. Sul fronte delle squadre il Tc Coriano propone per i campionati italiani due team Under 16 maschili, un Under 12 maschile dove ci sono due giocatori alle prime esperienze agonistiche, faremo la D3 maschile, due D4 maschili, di cui una con i ragazzini della scuola e la D3 femminile».

I tornei? «Tutti hanno sempre avuto una grande partecipazione, come i 120 iscritti dell’ultimo torneo di 4a. A inizio giugno faremo l’Open maschile, il torneo 3.3 maschile a metà luglio e il 4a categoria femminile a ottobre. Sperando che in futuro il Tc Coriano potrà offrire nuovi servizi».

