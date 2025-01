Tennis, l’imolese Di Perna protagonista alle Hawaii

IMOLA. Continua ad essere protagonista l’imolese Filippo Di Perna nelle Hawaii. Il giocatore romagnolo cresciuto al Ct Cacciari e portacolori del Tc Viserba difende i colori del College di Hilo nel campionato universitario, Campus nel quale studia ormai da tre anni. Ottime le sue prestazioni nel team hawaiano, tanto da meritarsi l’inserimento nella Dean’s List, la speciale menzione semestrale per i sei migliori giocatori europei del College Usa. Non solo, durante le festività Di Perna ha giocato un’importante esibizione di doppio al prestigioso Four Seasons Resort di Hualalai in coppia con Mardy Fish, l’ex professionista statunitense n.7 del ranking mondiale.