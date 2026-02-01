Tennis, l’Emilia Romagna Junior Tour Under 10-12-14 del Forum entra nel vivo

FORLI’. Macina risultati sui campi del Forum Tennis Forlì l’Emilia Romagna Junior Tour Under 10-12-14, maschile e femminile.
Nell’Under 10 maschile il primo semifinalista è Andrea Nocco (Tc Saliceta). Primo tabellone Under 9, turno di qualificazione: Mattia Fabiani-Elia Pavolucci 6-4, 7-5.
Tabellone finale, ottavi: Thomas Mancini-Enrico Piraccini 6-0, 6-0, Leonardo Oligeri-Noel Zaffiro 6-1, 6-0, Giacomo Alesio-Alvise Scarpa 7-6 (4), 6-3, Mattia Zammarchi-Tommaso Ravaglia 6-0, 6-0, Pietro Morganti-Matthias Bedendo 6-1, 6-1. Quarti: Andrea Nocco-Federico Campana 7-6 (3), 7-6 (7).
Nell’Under 12 maschile subito a segno nel tabellone finale Mattia Gaggi, Amil Salami, Ruggero Bonatti, Mattia Sena e Lorenzo Xella.
Secondo tabellone, turno di qualificazione: Gianmarco Diana-Matteo Frate (n.4) 6-2, 6-1.
Tabellone finale, 1° turno: Mattia Gaggi-Lorenzo Verratti 6-2, 6-3, Amil Salami-Mattia Corrarati 6-1, 6-2, Ruggero Bonatti-Carlo La Malfa 6-4, 6-3, Mattia Sena-Patrick Balc 6-1, 6-4, Lorenzo Xella-Nicolò Pazzaglini 6-3, 6-2.
Nell’Under 12 femminile si qualifica per il tabellone finale Giorgia Rombi.
Secondo tabellone, turno di qualificazione: Beatrice Benvenuti-Sophia Zoumbare (n.1) 6-0, 6-1, Anna Ferrari-Livia Lamieri 6-1, 6-1, Giorgia Rombi (n.2)-Emma Mattone 6-0, 5-7, 10-5.
Nell’Under 14 maschile avanzano nel tabellone finale, tra gli altri, Ludovico Zammarchi, Giacomo Manuzzi, Riccardo Piraccini e Leonardo Cenciarini.
2° turno tabellone finale: Ludovico Zammarchi-Riccardo Degli Angeli 3-6, 6-0, 10-4, Giacomo Manuzzi-Giacomo Balzani 6-3, 6-2, Riccardo Piraccini-Tommaso Mazzoni 6-3, 6-1, Benjamin Rossi-Nicolò Tudini 6-1, 6-0, Lorenzo Saccani-Lorenzo Marcuz 6-4, 6-4, Luca Magnoni-Matteo Serafini 6-4, 6-2, Leonardo Monti-Manuel Monterastelli 6-1, 6-0, Giovanni Silveri-Diego Barchi 6-1, 7-5, Leonardo Cenciarini-Francesco Lauda 7-5, 4-1 e ritiro.
Nell’Under 14 femminile, secondo tabellone, turno di qualificazione: Mia Zanzi (n.4)-Asia Caputo 6-4, 6-1, Giulia Marchesi (n.1)-Lavinia De Franco 6-2, 6-0. 1° turno tabellone finale: Sofia Bianchi-Virginia Arduini 6-3, 6-2, Lucia Tarlazzi-Alessia Gullotti 6-4, 1-6, 10-7, Mia Tomasi-Giulia Natali 7-5, 6-1. 2° turno: Ioana Bala-Rebecca Chirivino 6-2, 6-0.
Il giudice di gara è Graziano Farolfi.