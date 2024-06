Tennis, l’Emilia Romagna Junior Tour Under 10-12-14 al via al Club Ippodromo

E’ tutto pronto al Tennis Club Ippodromo di Cesena per l’avvio, previsto sabato, della rassegna nazionale giovanile Emilia Romagna Junior Tour Under 10-12-14, maschile e femminile. Al momento sono 111 i giocatori al via nei sei tabelloni in programma fino al 16 giugno. Nei due tabelloni Under 10 gli iscritti nel complesso sono 26. Nell’Under 12 femminile le big sono le 4.2 Sofia Muccinelli e Caterina Cova, nel partecipato torneo maschile (33 iscritti) i giocatori da battere sono il 3.4 Mattia Vincenzi ed i 3.5 Lorenzo Orselli, Riccardo Briganti e Lorenzo Zanardi. Nell’Under 14 maschile (39 iscritti) i big sono il 3.1 Riccardo Bogdan Pastrav, seguito dal 3.2 Pietro Tombari e dal 3.3 Mattia Spizzica. Nell’Under 14 femminile guida le fila la 3.5 Agata Bravin.

Il giudice di gara è Loredana Amadori, direttore di gara Michele Zignani.