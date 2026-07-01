Tennis, l’Emilia Romagna Junior Tour alla Pol. 2000 Cervia: Zammarchi e Morganti in finale nell’Under 10

CERVIA. E’ già entrata nella fase tecnicamente più interessante sui campi della Polisportiva 2000 Cervia una bella tappa del circuito “Emilia Romagna Junior Tour” Under 10-12-14, maschile e femminile. Si tratta del trofeo “La Bcc” che terrà banco fino al 6 luglio. Sono ben 144 i giocatori al via nei sei tabelloni in programma, di cui 27 solo a livello di Under 10.

Nell’Under 10 femminile semifinali per Matilde Rava, Camilla Testa, Beatrice Cola ed Elisabeth Nathalie D’Abbiero. Quarti: Matilde Rava-Lucilla Zammarchi 3-6, 6-1, 10-7, Camilla Testa-Iana Huszar 6-1, 6-0, Beatrice Cola-Aurora Valentini 6-0, 6-0, Elisabeth Nathalie D’Abbiero-Vittoria Korneva 6-2, 6-0.

Nell’Under 10 maschile finale tra Mattia Zammarchi (Ct Cesena) e Pietro Morganti (Tc “Luigi Laghi” Forlimpopoli). Quarti: Mattia Zammarchi-Leonardo Gaudenzi 6-0, 6-0, Leonardo Oligeri-Leone Caridi 6-0, 6-0, Jacopo Rinaldi-Francesco Di Lena 6-1, 7-5, Pietro Morganti-Federico Campana 5-7, 2-0 e ritiro. Semifinali: Zammarchi-Rinaldi 6-3, 6-1, Morganti-Oligeri 5-7, 6-4, 10-6.

Nell’Under 12 femminile la prima a raggiungere le semifinali è stata Alice Fabbri.

2° turno: Maya Puscas-Carlotta Cova 6-4, 6-2.

Ottavi: Isabella Dalmonte-Rachele Antonelli 2-6, 7-5, 12-10.

Nel maschile 4° turno: Michelangelo Preti-Riccardo Monti 6-4, 3-6, 10-7, Alessandro Bettinelli-Francesco Minguzzi 6-3, 5-3 e ritiro, Francesco Camagni-Francesco Gardenghi 6-1, 6-2, Alessio Morozzi-Loris Bianchi 6-0, 6-0.

Nell’Under 14 femminile semifinali per Caterina Cova, Lucia Tarlazzi e Margherita Tesselli.

Ottavi: Greta Bighini-Ada Milocco 6-1, 6-3. Quarti: Caterina Cova (n.1)-Sofia Sanchi 7-5, 6-3, Lucia Tarlazzi-Bianca Amadei 6-3, 2-6, 10-6, Margherita Tesselli (n.2)-Rachele Gusella 6-2, 6-3.

Nell’Under 14 maschile turno di qualificazione: Riccardo Degli Angeli (n.1)-Diego Felloni 7-6 (7), 6-2, Leo Mazzarini (n.4)-Tommaso Volponi 6-2, 6-1, Giulio Zama (n.5)-Diego Barchi 6-2, 6-0.

Tabellone finale, 1° turno: Federico Montuschi-Pietro Rambelli 6-4, 6-1, Gianmaria Marchi-Giacomo Manuzzi 3-6, 6-4, 10-3, Marco Bonora-Davide Bendandi 6-2, 6-0, Giacomo Forti-Riccardo Granone 6-3, 6-0.

Il giudice di gara è Daniele Mingozzi, direttore di gara Andrea Rocchi.