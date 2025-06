Tennis, Kapros e Samorì vincono a Brisighella

Da sabato a lunedì il Tre Colli Tennis Club Brisighella ha organizzato il torneo giovanile con la formula Rodeo, il trofeo “Gelateria Linus Ice” per Under 14, maschile e femminile. Nel maschile successo di Lorenzo Kapros. Il portacolori del Ten Sport Center, testa di serie n.1, ha battuto in semifinale Filippo Ricci 4-1, 5-3 e in finale Tommaso Ricci (Polisportiva Pontelungo Bologna) 4-2, 4-2. Nel femminile in finale Alessia Guerrini, portacolori del Villa Carpena, che in semifinale ha battuto 4-0, 4-0 Alessia Rocchi, e Miriam Samorì (Tc Faenza), testa di serie n.1, che nell’altra semifinale aveva sconfitto Bianca Amadei 4-2, 4-1. Titolo a Samorì che in finale si è imposta 4-0, 4-0.