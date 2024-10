Tennis: Juniors Masters Road al VIlla Carpena, Rodeo d’Autunno al Russi Sporting Club

FORLI’. Lo show del tennis giovanile nazionale va in scena da oggi al Tennis Villa Carpena che ospita una tappa del Juniors Masters Road to Torino. I migliori di questo Circuito giocheranno il Master finale a Torino nella stessa settimana delle Nitto Atp Finals. Sono otto i tabelloni in programma, i singolari Under 11 e 13, maschili e femminili, ed i rispettivi doppi. Nell’Under 11 maschile sono 17 i giocatori al via, primo tabellone con Riccardo Degli Angeli n.1, Benjamin Rossi n.2 ed Alessandro Marcolini n.3, nel tabellone finale guida le fila Riccardo Sartori davanti a Pietro Galimberti, Diego Gentile e Robert Sebastian Cadar. Sono quattro le coppie in campo nell’Under 11 maschile, n.1 Sartori-Gentile, n.2 Galimberti-Cadar.

Nell’Under 11 femminile n.1 Anna Foschini.

Notevole la partecipazione all’Under 13 maschile (48 iscritti) dove i giocatori con miglior classifica sono i 3.1 Diego Tarlazzi e Pietro Tombari ed i 3.3 Cesare Biondi, Marco Menichetti, Matteo Rosti e Leonardo Satta. Nel doppio n.1 Tombari-Bacchini, n.2 Tarlazzi-Rosti, n.3 Zammarchi-Grotti, n.4 Biondi-Baldini.

Il giudice di gara è Loredana Amadori, direttore di gara Alberto Casadei.

RUSSI. Prosegue a pieno ritmo la stagione organizzativa del Russi Sporting Club. Dopo il tradizionale Open “Fira di Sett Dulur di Russi”, torneo nazionale maschile e femminile inserito anche nel cartellone degli eventi della secolare sagra cittadina (vittorie finali del ravennate Michele Vianello e di Alessia Ercolino), è dunque il momento di un altro appuntamento agonistico sui campi in terra battuta (coperti da pallone pressostatico) di Largo Bersaglieri.

Da oggi a domenica va infatti in scena il Rodeo d’Autunno, torneo weekend di terza categoria maschile.

Sono 32 i giocatori ammessi in gara (numero massimo previsto dal regolamento) sui 38 che si erano iscritti alla competizione, diretta dal giudice arbitro Paride Gordini, assistito da Antonio Zangaro.

Classifica alla mano, i principali favoriti per il successo finale sono i 3.2 Daniel Dario Capponi (Tc Saliceta) e Alessandro Cortesi (Tc Viserba), a seguire i 3.3 Michele Mandes (Virtus Bologna) e Gregorio Serini (Max Tennis Time), accreditati della terza e quarta testa di serie.

Si comincia venerdì sera (dalle ore 19) con gli incontri della sezione di 4ª categoria, che promuoverà quattro giocatori al tabellone dei 3ª categoria.