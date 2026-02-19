Tennis Junior Tour: Pagnoni in semifinale a Siroki Brijeg, Spircu nei quarti a Trnava

Siroki Brijeg. Non si ferma Edoardo Pagnoni sempre più protagonista nel torneo Itf Junior Tour bosniaco di Siroki Brijeg (J60 hard indoor). Il verucchiese allievo del Valmarecchia Sporting Club è in semifinale dopo aver battuto nei quarti lo sloveno Liam Lugaric per 4-6, 7-6 (5), 6-4. Ora tra Pagnoni e la finale c’è l’ostacolo rappresentato dal russo Ivan Charnyshou. Pagnoni è seguito nella trasferta bosniaca da coach Thomas Montironi.

Nel doppio femminile semifinali per la ravennate Gaia Donati. 1° turno: Donati-Jerkovic (Ita-Cro) b. Kryva-Kurta (Ukr-Rou) 6-4, 6-2. Nei quarti successo per 7-5, 3-6, 11-9 contro Papadopoulou-Tepic (Bul-Srb, n.2). Semifinali contro le croate Bumbak-Dobric e sconfitta per 6-3, 6-3.

Trnava. Dennis Ciprian Spircu si qualifica per i quarti nel torneo Itf Junior slovacco di Trnava (J100, hard indoor), il 2° “Empire Cup Under 18 2026”. Bravo il cattolichino a qualificarsi, poi al 1° turno del main-draw si è imposto 6-3, 6-2 sullo sloveno Mark Becirovic Novak (n.5) e negli ottavi su Giovanni Boi (qualificato) per 6-1, 7-5. Quarti contro lo statunitense Tomas Laukys. Sconfitto negli ottavi l’altro giocatore della Galimberti Tennis Academy, Mattia Logrippo, battuto di stretta misura dal ceko Krystof Kominek per 5-7, 7-6 (1), 7-6 (4). Doppio, 1° turno: Logrippo-Spircu b. Fidler-Kliment (Cze) 6-0, 6-4. Quarti contro Bekeni-Macej (Svk, n.1).

Nel femminile esce di scena negli ottavi Virginia Proietti, che ha battuto all’esordio la slovacca Riana Rusnackova (wild-card) per 6-2, 7-5, prima della sconfitta per 6-2, 6-4 contro la n.1 del seeding, la serba Dusica Popovski.