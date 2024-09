Tennis, Jamal Urgese vince l’Open del Paradiso Cesenatico

CESENATICO. Jamal Urgese si aggiudica il torneo nazionale Open organizzato dall’Asd Paradiso di Cesenatico dotato di 500 euro di montepremi. Il portacolori del Tennis Villa Carpena ha battuto in semifinale il ravennate Matteo Mucciarella (Ct Zavaglia) in tre set molto combattuti, ed in finale per 6-2, 6-4, nel derby del Carpena, Rafael Capacci. Al termine le premiazioni effettuate dal presidente del Club, Marco Fucci.

Quarti: Rafael Capacci (2.8, n.2)-Federico Baldinini (2.8) 0-6, 7-5, 13-11, Marco Caporali (2.8)-Nicola Tocci (3.2) 6-3, 3-6, 10-6. Semifinali: Jamal Urgese (2.6, n.1)-Matteo Mucciarella (2.8) 7-5, 6-7 (3), 10-4, Rafael Capacci (2.8, n.2)-Marco Caporali (2.8) 6-2, 6-2.

Previsto anche il tabellone a conclusione di 4° nel quale si è imposto Thomas Zagnoli (4.2, n.1) in finale su Iacopo Mariani (4.2) per 6-0, 6-3.

Il giudice di gara è stato Marco Fucci.