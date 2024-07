Tennis, Irene Carpani vince a Misano

Irene Carpani batte Sabina Raschini 6-4, 6-3 e si aggiudica il torneo di 4° femminile organizzato dal Misano Sporting Club. In finale successo della giocatrice emiliana per 6-4, 6-3. In semifinale la 4.2 del Ct Cerri aveva beneficiato del ritiro della 4.1 Alessia Calcagno, testa di serie n.1, mentre la 4.1 Irene Carpani, portacolori del Country Club di Villanova, testa di serie n.6, ha battuto 7-5, 7-6 la 4.2 Emma Pelliccioni.

Intanto da sabato, sempre sui campi del Misano Sporting Club, si gioca il torneo Under 10-12-14, maschile e femminile. Under 12 maschile, turno di qualificazione: Riccardo Sbrollini-Brando Ricciardelli 6-4, 5-7, 10-8, Edoardo Tonti-Giacomo Ferruzzi 6-0, 6-0, Leone Lazzara-Davide Balloni 6-1, 6-4. Under 14 femminile, primo turno: Maria Vittoria Tavano-Giorgia Cevoli 1-6, 6-4, 10-7, Sofia Ferrari-Giulia Farina 6-1, 1-6, 10-8. Under 14 maschile, primo tabellone, secondo turno: Alessandro Guzinschi-Mattia Ballabene 7-6, 6-2, Carlos Bevilacqua-Vittorio Patrignani 4-6, 6-2, 10-3, Pietro Gerani-Pietro Decimo Gradoni 6-1, 6-0, Pietro Fabbri-Leonardo Giuliani 6-1, 7-6.