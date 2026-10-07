Tennis: Irene Carpani in finale al Contrada Sarsina, Elena Albertazzi, Marina Cerri, Francesca Rubinato e Sofia Scheda nei quarti al Cacciari

SARSINA. Si gioca sui campi del Circolo Contrada di Sarsina il torneo nazionale di 3° categoria femminile limitato alle 3.4 che terrà banco fino al 9 ottobre. La prima a raggiungere la finale è stata Irene Carpani (Country Club Castel Maggiore).
Ottavi: Emma Molinari (3.5)-Giorgia Mercedes Parente (4.4, n.1) 6-3, 6-1, Barbara Salvi (4.1)-Sophia Tombaccini (4.4, n.2) 6-1, 6-4. Semifinale: Irene Carpani (3.4, n.1)-Emma Molinari (3.5) 6-3, 6-0.
IMOLA. Avanza il torneo di prequalificazione provinciale Ibi femminile di 4° categoria organizzato dal Circolo Tennis Cacciari di Imola.
Conquistano i quarti Elena Albertazzi (Ct Cacciari), Marina Cerri (Sport Club Ozzano), Francesca Rubinato (Ct Cacciari) e Sofia Scheda (Ct Cacciari).
Tabellone finale, 3° turno: Priscilla Rossi (4.2)-Stefania Ciucci (4.2) 7-5, 6-4, Silvia Di Pietro (4.4)-Giulia Scheda (4.2) 6-3, 6-1.
Ottavi: Greta Bonaventura (4.1, n.3)-Francesca Tondi (4.3) 6-4, 6-2, Elena Albertazzi (4.1, n.4)-Sara Borelli (4.5) 6-2, 6-1, Marina Cerri (4.1, n.5)-Giorgia Simonetti (4.3) 3-6, 6-1, 10-6, Francesca Rubinato (4.1, n.6)-Antonia Iezzi (4.1) 7-5, 6-1, Sofia Scheda (4.2)-Annalisa Ferraccioli (4.4) 6-2, 6-3.
Nel doppio le teste di serie sono andate nell’ordine a Rubinato-Albertazzi, Valentini-Sarti, Torluccio-Bulzamini e Battiston-Finessi.
La giudice di gara è Tiziana Tori, direttore di gara Antonio Di Perna.