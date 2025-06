Tennis, Ippodromo e Tc Faenza promosse in B2 femminile / GALLERY

E’ stata una domenica storica per il Tc Ippodromo di Cesena che ha conquistato la promozione in B2 femminile. Dopo il 2-2 all’andata in Toscana, le cesenati hanno battuto in casa per 3-2, al doppio di spareggio, il Circolo Professione Tennis Park di Calenzano. Questi i parziali: Anita Picchi-Costanza Lazzeri 7-5, 7-5, Vanessa Fratila-Camilla Fabbri 6-7, 6-4, 6-4, Elena Corsi-Clara Marzocchi 2-6, 6-2, 6-2. Doppi: Picchi-Fabbri b. Lazzeri-Corsi 6-4, 2-6, 10-3. Nel doppio di spareggio Picchi-Fabbri b. Corsi-Fratila 6-4, 6-1.

Festa doppia per la Romagna. Dopo il 2-2 dell’andata, infatti, la squadra di serie C Femminile del Tc Faenza attendeva al circolo di via Medaglie d’Oro la formazione del Circolo Le Roccette di Mascalucia (Catania) per la finale di ritorno valida per la promozione in Serie B2. Ma il team siciliano non si è presentato, avvertendo con un’email del proprio forfait. Partita quindi vinta 4-0 a tavolino dalla squadra faentina, che dopo due anni festeggia il ritorno nel campionato nazionale di B2. La giovanissima squadra faentina è formata da Sofia Regina, Emma Lanzoni, Clara Sansoni, Matilde Greco e Sandy Mamini.