Tennis, Ioana Bala vince al Maretennis

Al Maretennis Bellaria, nel torneo giovanile di Primavera, nell’Under 12 femminile successo di Ioana Bala. La portacolori del Tc Riccione, testa di serie n.1, ha battuto in finale Petra Salvi (Tennis Modena) 6-2, 6-0. Semifinali: Ioana Bala-Sofia Muccinelli 6-4, 6-1, Petra Salvi-Caterina Cova 5-7, 6-3, 10-7. Nel maschile semifinali: Alessandro Bacchini-Lorenzo Kapros 6-1, 6-0, Ludovico Zammarchi-Mattia Vincenzi 6-4, 6-1. Under 14 maschile, semifinali: Federico Attanasio-Francesco Martinini 6-0, 6-0, Jacopo Andruccioli-Alessandro Damiani 6-4, 6-2. Under 14 femminile, terzo turno: Ginevra Baldazzi-Lucia Barbieri 6-3, 6-0, Eleonora Maria Ciuffoli-Camilla Brolli 6-3, 6-1.