Tennis, Ioana Bala trionfa a Riccione

Ioana Bala trionfa sui campi di casa, nel torneo femminile di 3° e 4° categoria al Tc Riccione. In una finale tra due giovani portacolori del Club della Perla Verde si è imposta la 3.4 numero 1 del seeding sulla pari classificata Anna Parmeggiani (n.3) 6-1, 6-3. Semifinali: Anna Parmeggiani (3.4, n.3)-Roberta Fabbri (4.1) 6-4, 6-2, Ioana Bala (3.4, n.1)-Elisabetta Pastore (3.5) 6-3, 6-2. Finale lunedì.
Veli Losinj. Gioia Angeli sconfitta al 1° turno nel tabellone principale del torneo Tennis Europe Under 16 croato di Veli Losinj, l’Adriatic Cup (3° categoria, terra battuta). La portacolori del Tc Riccione ha fatto il suo esordio contro la locale Filipa Bodrozic ed è stata sconfitta 6-3, 4-6, 10-8.