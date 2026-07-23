Tennis, Ioana Bala in semifinale a Riccione

Tennis
  • 23 luglio 2026
Ioana Bala
Ioana Bala

Ancora una faffica di incontri sui campi del Tc Riccione per una super tappa del Circuito giovanile Emilia Romagna Junior Tour.

Under 10 maschile, ottavi: Thomas Mancini-Pietro Morganti 6-4, 6-1, Federico Campana-Leone Filippo Alfaroli 6-0, 6-1, Edoardo Tomasucci-Martin Pennacchini 7-6 (2), 7-5, Luca Berdicchia-Noel Zefiro 6-4, 6-1, Francesco Di Lena-Leonardo Gaudenzi 6-3, 5-3 e ritiro, Tommaso Maestri-Tommaso Romano 6-1, 7-5, Andrea Dal Pozzo-Elia Cusano 6-1, 6-2.

Under 10 femminile, primo turno: Emma Liera-Vittoria Korneva 6-1, 6-2, Sofia Bindella-Beatrice Parmeggiani 6-4, 6-3.

Under 12 femminile, turno di qualificazione: Stefania Medeea Samoila-Sophia Zoumbare (n.1) 6-4, 7-6 (1).

Under 12 maschile tabellone di 4°, turno di qualificazione: Gioele Romboli (n.1)-Manuel Vacca 6-2, 6-0, Rodrigo Coppa (n.4)-Edoardo Basili (n.5) 7-6 (5), 4-6, 10-6, Andrea Magnoni-Francesco Candolfo 6-2, 1-6, 10-8, Tommaso Scungio (n.2)-Ettore Tedone 6-3, 7-6 (10).

Under 14 femminile, tabellone finale, secondo turno: Greta Amaducci-Elisabetta Pastore 6-4, 6-2, Anita Amadio-Caterina Cova 6-4, 6-4, Aurora Schirinzi-Viola Rapaccioni 6-2, 7-6 (2).

Under 14 maschile, tabellone finale, secondo Edoardo Catalano-Jonathan Ortenzi 6-2, 6-2, Federico Regazzoni-Alessandro Venturini 6-2, 6-1.

Under 16 maschile, tabellone finale, secondo turno: Alessandro Rivola-Gianmaria Sarti 6-2, 6-3, Giulio Colangeli-Nicolò Carta 6-0, 6-0, Yari Mussoni-Mattia Franchini 6-3, 6-1, Daniele Vittoria-Samuel Cavallini 7-6 (8), 4-6, 10-7, Gabriele Pistorale-Alessandro Mainardi 6-2, 6-3.

Under 16 femminile, primo turno: Viola Matilli-Waleska Lusini 7-5, 4-6, 11-9, Lucia Barbieri-Virginia Arduini 6-4, 6-1, Anna Parmeggiani-Lavinia Lolli 6-1, 7-5. Quarti: Ioana Bala (n.2)-Viola Matilli 6-0, 6-1

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