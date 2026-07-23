Tennis, Ioana Bala in semifinale a Riccione

Ancora una faffica di incontri sui campi del Tc Riccione per una super tappa del Circuito giovanile Emilia Romagna Junior Tour.
Under 10 maschile, ottavi: Thomas Mancini-Pietro Morganti 6-4, 6-1, Federico Campana-Leone Filippo Alfaroli 6-0, 6-1, Edoardo Tomasucci-Martin Pennacchini 7-6 (2), 7-5, Luca Berdicchia-Noel Zefiro 6-4, 6-1, Francesco Di Lena-Leonardo Gaudenzi 6-3, 5-3 e ritiro, Tommaso Maestri-Tommaso Romano 6-1, 7-5, Andrea Dal Pozzo-Elia Cusano 6-1, 6-2.
Under 10 femminile, primo turno: Emma Liera-Vittoria Korneva 6-1, 6-2, Sofia Bindella-Beatrice Parmeggiani 6-4, 6-3.
Under 12 femminile, turno di qualificazione: Stefania Medeea Samoila-Sophia Zoumbare (n.1) 6-4, 7-6 (1).
Under 12 maschile tabellone di 4°, turno di qualificazione: Gioele Romboli (n.1)-Manuel Vacca 6-2, 6-0, Rodrigo Coppa (n.4)-Edoardo Basili (n.5) 7-6 (5), 4-6, 10-6, Andrea Magnoni-Francesco Candolfo 6-2, 1-6, 10-8, Tommaso Scungio (n.2)-Ettore Tedone 6-3, 7-6 (10).
Under 14 femminile, tabellone finale, secondo turno: Greta Amaducci-Elisabetta Pastore 6-4, 6-2, Anita Amadio-Caterina Cova 6-4, 6-4, Aurora Schirinzi-Viola Rapaccioni 6-2, 7-6 (2).
Under 14 maschile, tabellone finale, secondo Edoardo Catalano-Jonathan Ortenzi 6-2, 6-2, Federico Regazzoni-Alessandro Venturini 6-2, 6-1.
Under 16 maschile, tabellone finale, secondo turno: Alessandro Rivola-Gianmaria Sarti 6-2, 6-3, Giulio Colangeli-Nicolò Carta 6-0, 6-0, Yari Mussoni-Mattia Franchini 6-3, 6-1, Daniele Vittoria-Samuel Cavallini 7-6 (8), 4-6, 10-7, Gabriele Pistorale-Alessandro Mainardi 6-2, 6-3.
Under 16 femminile, primo turno: Viola Matilli-Waleska Lusini 7-5, 4-6, 11-9, Lucia Barbieri-Virginia Arduini 6-4, 6-1, Anna Parmeggiani-Lavinia Lolli 6-1, 7-5. Quarti: Ioana Bala (n.2)-Viola Matilli 6-0, 6-1