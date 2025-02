Tennis, inizia il Double Tour giovanile a Faenza

Il Tennis Club Faenza ospiterà, da venerdì a domenica, l’Emilia Romagna Double Tour giovanile con la formula Rodeo. Nel complesso sono 57 le coppie al via nei tabelloni di doppio Under 10-12-14, maschili e femminili. Di queste sono otto le coppie a livello di Under 10. Nel doppio femminile Under 12 sono 9 le coppie iscritte (n.1 Zanzi-Lusini, n.2 Veronesi-Casalini), nel maschile sono 18.

Nell’Under 14 femminile (11 coppie) n.1 Campana-Fabbri, n.2 Savolt-Chierici, nell’Under 14 maschile (anche qui 11 coppie) n.1 Coppi-Menichetti, n.2 Terzi-Casanova, n.3 Sparagi-Satta, n.4 Kapros-Vincenzi.

Il giudice di gara è Elena Pagani.