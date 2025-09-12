Tennis, inclusività al Ct Massa Lombarda

Un fine settimana ricco di contenuti, con denominatore comune l’inclusione e lo sport per tutti. Domani e domenica il Ct Massa Lombarda ospita infatti la quinta edizione dell’iniziativa a carattere nazionale denominata ‘Uguali diversamente - Lo sport nella sua forma migliore, oltre la disabilità’. Il club romagnolo apre le sue porte per un appuntamento cresciuto con il tempo e che tanti apprezzamenti ha riscosso fin dall’inizio, confermando una volta di più in maniera concreta la volontà di ampliare i propri orizzonti, a 360 gradi.

In particolare all’interno dell’Oremplast Tennis Arena sono in programma dalle ore 10 il 5° ‘Torneo Rodeo Wheelchair Città di Massa Lombarda’ con protagonisti atleti di tennis in carrozzina, un torneo dimostrativo di tennis per atleti ipovedenti (Blind Tennis) e un torneo dimostrativo di tennis per ragazzi con disabilità intellettiva relazionale, affetti dalla sindrome di Down. Il tutto sintetizzato dallo slogan scelto per l’evento 2025: ‘Un solo sport, il tennis, tre disabilità diverse’.