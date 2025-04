Tennis, in serie C conclusa la prima fase

Giocata la quinta e ultima giornata della prima fase regionale a gironi della serie C maschile. Nel 5° girone il Ct Casatorre è stato battuto 5-1 sui campi del Ct Reggio Emilia. Nel 6° girone il Ct Massa chiude con un successo per 5-1 sui campi del Nettuno Bologna: Riccardo Pretolani-Alessandro Ribani 6-1, 6-3, Matteo Ferri Degli Esposti-Edoardo Ghiselli 6-1, 6-0, Alessio De Bernardis-Alberto Manuel Righi 4-6, 6-2, 6-4, Jacopo Liverani-Samuele Giacomazzi 6-2, 6-4, Ghiselli-Liverani b. Giacomazzi-Cavarretta 6-2, 6-4, De Bernardis-Pretolani b. Righi-Ribani 6-3, 6-1. Netta sconfitta per 6-0 del Tc Ippodromo Cesena B sui campi del Cus Ferrara. Classifica: Davis Tennis Team 8, Cus Ferrara, Ct Massa 4, Nettuno Tc 3, TC Ippodromo Cesena B 1.

Nel 7° girone il Ten Sport Center chiude in bellezza con quattro vittorie in altrettanti confronti, questa volta battendo 5-1 in casa il Tc Ippodromo Cesena A: Sevan Bottari-Alessandro Rondinelli per ritiro, Federico Baldinini-Alessandro Galassi 6-3, 4-6, 6-2, Enea Vinetti-Beniamino Savini 5-7, 6-4, 7-6 (3), Luca Pompei-Dario Zamagna 6-1, 6-2, Vinetti-Ganea b. Passerini-Pompei 6-0, 7-6 (3), Bottari-Baldinini b. Rondinelli-Galassi 6-3, 6-0. Nell’altro match altrettanto netta vittoria del Tc Faenza in casa per 5-1 sul Ct Rimini: Edoardo Pompei-Lorenzo Bonori 6-0, 6-1, Giacomo Botticelli-Riccardo Muratori 6-2, 6-2, Mattia Bandini-Luca Padovani 5-7, 6-2, 6-3, Andrea Bosi-Pietro Rinaldini 6-2, 6-1, Padovani-Bonori b. Bandini-Pompei 1-0 e ritiro, Bosi-Parra b. Muratori-Rinaldini 2-0 e ritiro. Classifica: Ten Sport Center 8, Tc Faenza 5, Ct Cervia 3, Tc Ippodromo Cesena A 2, Ct Rimini 1.

Nell’8° girone a segno Ct Cesena e Galimberti Tennis Team. Forum Tennis-Ct Cesena 2-4: Nicola Ravaioli-Andrea Rondoni 6-3, 6-2, Lorenzo Brunetti-Riccardo Ercolani 6-2, 6-4, Marco Chiarello-Gian Marco Ricci 6-4, 6-4, Simone Piraccini-Sasha Marinoni 6-1, 6-1, Mazzotti-Rondoni b. Ravaioli-Ercolani 7-6 (6), 7-5, Giangrandi-Piraccini b. Marinoni-Chiarello 6-4, 6-2. Galimberti Tennis Team-Ct Zavaglia 5-1: Leone Spadoni-Francesco El Dakhloul 6-4, 6-1, Leonardo Romano-Gianfilippo Falconi 6-3, 4-6, 6-3, Davide Brunetti-Matteo Mucciarella 6-4, 6-1, Nicolò Della Chiara-Paolo Duranti 6-4, 6-2, Brunetti-El Daklhloul b. Spadoni-Mucciarella 7-5, 6-4, Romano-Della Chiara b. Falconi-Duranti 6-4, 1-0 e ritiro. Classifica: Forum Tennis, Ct Cesena e Tc Riccione 6, Galimberti Tennis Team 1, Ct Zavaglia 0.