Tennis, in serie C Cesena, Ten e Forum ai quarti

Tre squadre romagnole, Ct Cesena, Ten Sport Center e Forum Tennis Forlì conquistano i quarti nei play-off del tabellone regionale di serie C maschile. Il Ct Cesena ha battuto 4-3 al doppio di spareggio il Ct Reggio Emilia: Lorenzo Brunetti-Filippo Iotti 4-6, 7-6 (6), 7-5, Riccardo Sansoni-Simone Piraccini 3-6, 7-6 (2), 7-5, Andrea Rondoni-Luca Abati 6-1, 7-5, Riccardo Bartoli-Simone Sgroi 6-4, 7-6 (2), Iotti-Sansone b. Giangrandi-Ricci 7-5, 7-6 (6), Rondoni-Mazzotti b. Cantoni-Bartoli 7-6 (4), 6-3, Giangrandi-Mazzotti b. Sansone-Bartoli 6-4, 6-1.

Anche il Ten Sport Center ha battuto 4-3, al doppio di spareggio, la Virtus a Bologna: Luca Pancaldi-Sevan Bottari 6-4, 6-2, Lorenzo Cremonini-Federico Baldinini 6-0, 5-7, 6-1, Diego Orlando-Pierre Rael Mayele 6-2, 1-6, 7-5, Enea Vinetti-Alessandro Orlandini 6-4, 1-6, 7-5, Vinetti-Zamagna b. Ruggeri-Di Perna 7-5, 2-6, 10-8, Pancaldi-Orlandini b. Bottari-Baldinini 6-0, 7-5, Bottari-Vinetti b. Pancaldi-Di Perna 6-3, 6-4.

Il Forum Forlì è andato a vincere 5-1 sui campi del Tc President di Parma. Christian Capuccini-Tommaso Filippi 6-4, 6-4, Riccardo Ercolani-Lucio Edoardo Vallè 5-7, 6-4, 6-2, Nicola Ravaioli-Davide D’Amora 6-4, 6-4, Marco Chiarello-Matteo Maselli 6-0, 6-1, Ercolani-Marinoni b. Maselli-Vallè 7-6, 7-5, Ravaioli-Chiarello b. D’Amora-Capuccini 6-4, 6-7, 10-8. Domenica i quarti: Davi.s Bologna-Ct Cesena, Ten Sport Center-Ct Albinea e Forum-Ct Pavullo.

Sconfitti sia il Tc Faenza, 4-3 dal Nino Bixio Piacenza (i tre punti faentini sono arrivati da Giacomo Botticelli, Pompei-Botticelli e Bosi-Bandini), sia il Tc Riccione 4-0 col Ct Pavullo.

Nei play-out (le vincenti rimangono in serie C): Ct Rimini-Ct Casatorre 4-3 (Luca Padovani-Leonardo Pieracci 6-1, 6-1, Jacopo Gamberini-Lorenzo Bonori 6-3, 6-3, Matteo Fioretto-Riccardo Muratori 5-7, 6-2, 7-5, Pietro Rinaldini-Andrea Di Nunno 1-6, 6-1, 7-5, Padovani-Muratori b. Fioretto-Piazza 6-1, 6-4, Barbarino-Di Nunno b. Bonori-Rinaldini 7-5, 6-1, Padovani-Muratori b. Fioretto-Di Nunno 6-1, 6-4), Ct Zavaglia-Nettuno Tc Bologna 2-4 (i due punti ravennati sono arrivati da Matteo Mucciarella che ha battuto Alberto Manuel Righi per 4-6, 6-4, 7-6 (3) e da Leone Spadoni che si è imposto per 7-5, 1-6, 7-6 (1) su Lorenzo Cavarretta), Ct Cervia-Club Giardino Carpi 4-0 (Nicola Tocci-Pietro Zambonin 6-1, 6-1, Stefano Stifani-Patrick Boni 6-1, 6-4, Manuel Schuett-Riccardo Panzani 6-1, 6-1, Giovanni Pambianco-Riccardo Longhi 6-3, 6-1), Galimberti Tennis Team-Ct Bologna 4-2 (Davide Brunetti-Filippo Tommesani 6-2, 6-1, Francesco El Daklhloul-Francesco Maria Missere 1-6, 6-4, 6-3, Federico Bertuccioli-Noah Quendoz 6-1, 6-0, Alessandro Montebugnoli-Nicolò Della Chiara 6-0, 6-0, Montebugnoli-Bonzi b. El Dakhloul-Della Chiara 6-0, 6-0, Bertuccioli-Brunetti b. Tommesani-Bolognesi 6-2, 6-3), Sporting Club Carpi-Tc Ippodromo.