Tennis: in D2 a segno Parckin e Faenza, nell’Under 18 avanzano Viserba e Forum

RIMINI. Giocata la seconda giornata del campionato di D2 maschile. Nel 6° girone il Ct Bagnacavallo è stato battuto in casa 5-0 dal Cus Ferrara A, mentre il Tc Faenza ha sconfitto 4-1 il Tc Sant’Agostino: Ugo Cicognani-Gregorio Vandelli 6-1, 6-3, Filippo Di Natale-Federico Dardi 7-5, 6-1, Pietro Zoli-Paolo Bianchi 6-1, 6-3, Marco Neri-Riccardo Balboni 6-1, 6-0, Cicognani-Neri b. Vandelli-Di Natale 6-2, 6-4. Domenica (dalle 9) Tc Faenza-Ct Bagnacavallo. Nel 7° girone brillano Russi Sproting Club e Tre Colli Brisighella. Il team russiano ha vinto 4-1 sui campi del Cus Ferrara B: Michele Vianello-Lorenzo Neri 6-2, 6-2, Riccardo Cicinelli-Geremia Hanau 6-2, 4-6, 6-2, Giovanni Neri-Riccardo Banzola 6-3, 6-4, Giacomo Gordini-Tommaso Caniato 0-6, 6-4, 6-1, Vianello-Morandi b. Picariello-Neri 6-3, 6-3. Il Tre Colli Brisighella ha vinto 3-2 sui campi del Ct Cento: Pier Paolo Campoli-Filippo Melloni 6-3, 6-1, Davide Casadio-Davide Micheletti 5-7, 6-2, 6-4, Simone Bonzagni-Giovanni Zardi 6-4, 6-4, Andrea Guaraldi-Michael Palli 6-3, 6-1, Campoli-Zardi b. Guaraldi-Micheletti 6-4, 7-5. Domenica Russi Sporting Club-Tre Colli Brisighella. Nell’8° girone in grande evidenza il Tc Parckin di Cesenatico ed il Tc “Luigi Laghi” di Forlimpopoli. Il Club cesenaticense si è imposto in casa per 3-2 sul Ct Cicconetti: Massimiliano Zamagni-Nicola Ravera 6-0, 6-1, Luca Lorenzi-Francesco Mazzotti 6-4, 6-4, Lorenzo Tavani-Tommaso Zanzini 6-1, 7-5, Alessandro Terranova-Filippo Maestri 4-6, 6-3, 7-5, Terranova-Tavani b. Zamagni-Zanzini 6-0, 6-3. Il TC “Luigi Laghi” è andato a vincere per 4-1 sui campi del Ct Casalboni: Filippo Minotti-Alessandro Laganà 6-2, 6-3, Iari Castellucci-Matteo Casadei 6-0, 6-0, Simone Rocchi-Pierangelo Taroni 3-6, 6-1, 6-2, Federico Prugnoli-Giacomo Matteini 6-2, 2-6, 6-4, Golfarelli-Minotti b. Matteini-Laganà 6-3, 4-6, 10-7.

Domenica: Ct Cicconetti-Tc “Luigi Laghi” e Ct Casalboni-Tc Parckin.

Conclusa la fase regionale a gironi del campionato Under 18 maschile a squadre. Dal primo girone si qualificano Tennis Club Viserba e Forum Tennis Forlì. Nella terza ed ultima giornata della seconda fase il Tc Viserba ha battuto in casa 3-0 il Circolo Suzanne Lenglen 2 di Fusignano: William Di Marco-Edoardo Belletti 6-3, 6-1, Alessandro Cortesi-Samuel Cavallini 6-2, 6-0, Cortesi-Di Marco b. Belletti-Gemignani 6-1, 6-2. Il Forum ha vinto 2-1 sui campi del Misano Sporting Club: Alessandro Gaudenzi-Guido Giugliano 6-1, 6-0, Gianfilippo De Palma-Federico Camporesi 6-2, 6-2, Baraghini-Gaudenzi b. De Palma-Guerra 3-6, 6-2, 11-9.

Da sabato (ore 14.30) va in scena il tabellone regionale ad eliminazione diretta: Ten Sport Center-Ct Argenta, Tc Viserba-Polisportiva Sacca Modena, Tc Riccione-Sporting Club Carpi, Tc Valmarecchia-Forum Tennis Forlì.