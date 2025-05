Tennis in carrozzina nel week-end a Massa Lombarda

Tennis, inclusione e passione. Torna a fare tappa a Massa Lombarda il Tennis Wheelchair Trophy FITP Kinder Joy of Moving. Sabato e domenica i campi del club romagnolo ospitano infatti la seconda delle otto prove torneo del circuito giovanile nazionale per il tennis in carrozzina che affianca da sette anni quella che è ormai la più grande manifestazione tennistica di promozione giovanile, il “Tennis Trophy FITP”, progetto nato in Italia nel 2006 da un’idea dell’ex tennista Rita Grande. Nella prima giornata è in programma un torneo di singolare, mentre alla domenica si disputerà un torneo di doppio (dale ore 9 alle 12), al termine del quale sono previste le premiazioni.

«Proseguiamo con convinzione l’impegno sul fronte del wheelchair ed è per noi motivo di orgoglio essere sede di una delle tappe di questo prestigioso circuito nazionale – commenta Giorgio Errani, presidente del Circolo Tennis Massa Lombarda – Anche perché lo sport per tutti è sempre stata una delle direttrici portate avanti dai dirigenti nell’attività del club, spesso invitando alcuni giovani giocatori del nostro circolo a palleggiare con i protagonisti dello Junior Wheelchair Tennis Trophy FITP Kinder Joy of Moving, convinti che per loro si tratti di un’esperienza ricca di valori positive. Sarà una festa di sport, inclusione e sorrisi. Vi aspettiamo».

Per informazioni e contatti: Segreteria Circolo Tennis Massa Lombarda – 353 4597376. Matteo Versari (fiduciario regionale tennis in carrozzina) – 340 3768611.