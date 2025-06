Tennis in carrozzina, gran successo per il Wheelchair “Città di Forlì”

Gran finale nel torneo Wheelchair “Città di Forlì” organizzato dal Forum. Nel singolare maschile successo di Andrea Morandi in finale su Paolo Cancelli per 7-6 (4), 6-4. Semifinali: Morandi (n.1)-Marco Amadori 7-5, 6-0, Cancelli-Andrea Mancuso 6-3, 6-3. Nel doppio maschile vittoria della coppia Amadori-Cancelli sulla coppia formata da Andrea Erario e Antonio Montinaro per 6-3, 6-2. Semifinali: Amadori-Cancelli (n.1) b. Morandi-Perfigli 4-6, 6-3, 10-5, Erario-Montinaro (n.2) b. Righi-Shpijati 6-4, 6-3.