Tennis in carrozzina, al Villa Carpena di Forlì un torneo internazionale di grande livello VIDEO

Terzo appuntamento stagionale al Tennis Villa Carpena con il tennis di livello internazionale. Dopo il Tennis Europe Under 12 di luglio e l’Itf Men’s Future “Città di Forlì” di agosto, dal 24 al 27 ottobre il Club forlivese ospiterà il torneo Itf Wheelchair International “Città di Forlì”. Si tratta di una bella tappa del circuito mondiale Itf di tennis in carrozzina riservato esclusivamente ad atleti di età compresa tra i 20 ed i 40 anni. Oggi la conferenza stampa di presentazione dell’evento in Residenza Municipale.