Tennis, in B2 vince il Casalboni, sconfitto il Carpena

Dopo la vittoria all’esordio in casa contro il Circolo di San Colombano al Lambro, arriva una sconfitta per il Villa Carpena sui campi del Ct Ceriano Laghetto che si è imposto 4-2. In Brianza senza Lorenzo Angelini, il club forlivese è subito andato sul 2-0 dopo i primi due singolari, per poi farsi raggiungere (2-2) prima dei doppi. Decisivi proprio i doppi, sul 2-3 Guidi-Caporali hanno ingaggiato una gran battaglia contro Rossi-Furia, persa al super tie-break. Singolari: Marco Caporali-Andrea Cardella 4-6, 6-1, 6-4, Alex Guidi-Piermarco Mattia Rossi 7-6 (4), 7-5, Lorenzo Furia-Lorenzo Monti 6-4, 6-7 (4), 6-0, Matej Vocel-Jamal Urgese 6-2, 6-0. Doppi: Vocel-Cardella b. Monti-Urgese 7-6 (3), 6-4, Rossi-Furia b. Guidi-Caporali 6-7 (3), 7-6 (5), 10-5. Nel 3° girone della B2 maschile si torna a giocare l’11 maggio con il Carpena che farà visita al Tc Guidizzolo.

Bene in B2 femminile anche il Ct Casalboni di Santarcangelo che è andato a vincere 3-1 sui campi del Tc Crema. Singolari: Camilla Fabbri-Giulia Finocchiaro 2-0 e ritiro, Bianca Maria Bissolotti-Elisa Pari 6-1, 2-6, 7-5, Elisa Gugnali-Giulia Teodora Tamirsi 6-3, 6-0, Fabbri-Elisa Pari b. Bissolotti-Tamirsi 4-6, 6-2, 10-8. L’11 maggio nella terza giornata il Ct Casalboni farà visita al Tc President di Parma.