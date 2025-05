Tennis, in B2 vince il Carpena, perde il Casalboni

Terzo turno della serie B2 maschile e brillante successo del Villa Carpena sui campi del Tc Guidizzolo 5-1. Per i forlivesi è la seconda vittoria su tre incontri. I parziali: Jamal Urgese-Andrea Uberti 7-5, 6-1, Riccardo Pasi-Andrea Dall’Asta 2-6, 6-3, 6-0, Alessandro Coppini-Marco Caporali 6-3, 6-3, Lorenzo Angelini-Daniele Pasini 6-3, 6-3. Doppi: Angelini-Caporali b. Pasini-Dall’Asta 6-3, 6-7 (4), 10-5, Urgese-Pasi b. Coppini-Uberti 6-4, 6-4. Domenica prossima il Carpena osserverà il turno di riposo, tornerà in campo il 25 maggio in casa contro il Tennis Cantù.

In B2 femminile il Ct Casalboni è stato sconfitto 3-1 sui campi del Tc President di Parma. I parziali: Ruiz Celia Cervino-Mia Chiantella 6-1, 6-0, Sofia Motti-Alice Rossi 7-5, 6-3, Elisa Gugnali-Alessia Delmonte 6-0, 7-5. Doppio: Cervino-Motti b. Chiantella-Fabbri 6-3, 6-2. Nel 2° girone il Ct Casalboni osserverà il 18 maggio il turno di riposo, si torna in campo il 25 maggio in casa contro il Tc Merano.