Tennis, in B2 il Tc Faenza sbanca Genova

Successo rotondo e importante per il Tc Faenza, che nella quinta giornata della B2 maschile ha vinto 5-1 sui campi del Cus Genova. Nei singolari l’unica sconfitta della giornata è arrivata da Mattia Bandini, battuto da Tommaso Metti 6-1, 6-3. Edoardo Pompei si è imposto 7-6 (7-4), 6-3 contro Federico Luzzo, Giacomo Botticelli ha piegato Alessandro Costa 5-7, 7-6 (7-5), 7-5 e Matej Sabanov, che dopo aver annullato a Stefano Reitano tre match-point nel terzo set sul 5-3 e 40-0, lo ha superato 6-4, 4-6, 7-6 (8-6). Nei doppi Sabanov e Bandini hanno vinto facile contro Manetti e Spiridon 6-2, 6-2, mentre Pompei e Leonardo Fabbri hanno regolato Luzzo e Reitano 6-4, 6-3. Domenica prossima turno di riposo per i faentini, poi il 16 giugno l’ultima decisiva giornata, in bilico fra salvezza diretta e play-out, in casa contro la capolista Jc Next Gen.

Nello stesso girone netta sconfitta casalinga per 4-0 del Villa Carpena contro il Jc Next Gen di Marina di Massa. Tutto deciso nei singolari: Jacopo Calvani-Alex Guidi 7-6 (1), 3-6, 6-4, Lorenzo Galeno-Riccardo Ercolani 1-6, 7-6 (7) e ritiro, Davide Galoppini-Riccardo Pasi per ritiro, Mick Veldheer-Christian Capacci 6-2, 6-2.